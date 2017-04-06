Musul'da DAEŞ saldırısında bir askeri uçak düştü: 2 ölü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DAEŞ tarafından yapılan saldırı nedeniyle bir askeri uçak düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 16:00