Murray misafirini 2-0 yendi

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ATP Dünya Turu Finalleri'ndeki ilk maçında Hırvat rakibi Cilic'i 2-0 yendi.

Güncellenme 15 Kasım 2016 11:24

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nin ikinci gününde korta çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, Hırvat tenisçi Marin Cilic'i 2-0 yendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı turnuvada geçen hafta şampiyon olan ve Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çeyrek finalde elenmesiyle kariyerinde ilk kez dünya klasmanında 1 numaraya yerleşen 29 yaşındaki Murray, ülkesinin ev sahipliği yaptığı finallerdeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

John McEnroe Grubu'nda akşam seansında 28 yaşındaki 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşan Murray, ikinci ve dördüncü oyunlarında servis kırdığı 46 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı. İkinci sette de üstün oyunu sürdüren ve rakibinin beş ile yedinci oyunlarda servisini kırmayı başaran Büyük Britanyalı tenisçi, seti 6-2, mücadeleyi de 2-0 kazandı.

AA