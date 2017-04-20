Murgul Tüneli'nde kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde Murgul Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:18

Artvin'in Borçka ilçesinde, Hüseyin Terzi (32) idaresindeki otomobil, Borçka-Murgul karayolunun 3'üncü kilometresindeki Murgul Tüneli'nde, Turgay Yılmaz Yıldız'ın (38) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hüseyin Terzi ile Saadet Yıldız (67) olay yeri, Sevinur Yıldız (36) ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada annesi ve eşini kaybeden Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları Mustafa Kemal (3) ve Remzi Çağatay Yıldız'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.

İHA