"Muna" bu akşam TRT 1 ekranlarında

Gazzeli küçük Muna'nın hikayesinin anlatıldığı "Muna" bu akşam 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Güncellenme 29 Aralık 2016 19:02

"TRT TV Filmleri Projesi" kapsamında çekilen 33 filmden biri olan "Muna", "TRT Ev Sineması" kuşağında, ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak.

Senaryosunu Pınar Ordu, Nur Araboğa, Feza Doğru ve Ayşe Türk'ün kaleme aldığı film, savaşta ailesini kaybeden Gazzeli küçük Muna'nın hikayesini konu ediniyor.

Beyaz perdede 2016 Haziran'da sinemaseverlerle buluşan "Muna"nın yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz ve Önder Furkan Besli'nin üstlendiği filmin kostüm tasarımı Semanur Yaşar, müzikleri ise Coşkun Karademir imzası taşıyor.

Görüntü yönetmenliğini Burak Yazıcı'nın yaptığı "Muna"da, Leyla Göksun, Turgay Aydın, Kaan Çakır, Erkan Taşdöğen, Suzan Genç, Sabahattin Yakut, Leyla Erdoğan ve çocuk oyuncu Pınar Balkış rol alıyor.

Muna'nın yakınlarını ararken yaşadığı dramı ve hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi anlatan filmin konusu özetle şöyle:

"Gazze'de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından çok iyi bir şekilde saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Muna yaşlarında bir kızı olan ve kısa bir süre önce büyük bir felaket yaşayarak çocuğunu kaybeden Ela, savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları’na katılarak İstanbul’dan Gazze’ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna’nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Kendi ile çok mücadele eden Ela, küçük kıza yardım etmeye karar verir ama Muna’ya yardım etmek o kadar kolay değildir. Ela'yla birlikte Muna'ya yardım etmek isteyen, doktor Ali ve onun arkadaşı Süleyman, bir süre sonra kendilerini de savaşın bir parçası olarak göreceklerdir."

Film 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.