Muhalif cepheden 'yeni parti' açıklaması

Muhalif MHP'li cepheden Koray Aydın yeni parti iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Haziran 2017 14:31

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptalinin ardından gözlerin çevrildiği muhalif cepheden önemli bir açıklama geldi. MHP'li muhaliflerden Koray Aydın, yeni parti iddialarıyla ilgili, "Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz" diye konuştu.

MHP'den ihraç edilen Ali Sağır'ın iftarı için önceki akşam Trabzon'a gelen Koray Aydın, Kuzey Ekspres gazetesine konuştu. MHP büyük kongresi öncesi, genel merkezin il kongrelerini yaptığını kaydeden Aydın, "41 ilde kongre yapmışlar. Büyük kongre delegelerinin çoğunluğu asker delege. Asker delege ile yapılacak olan kongrenin sonucu şimdiden belli. Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz" diye konuştu.

“BİZDEKİ VE DİĞER PARTİLERDEKİ BU KIRILMA YENİ BİR PARTİ ORTAYA ÇIKARIR”

Koray Aydın, şöyle devam etti:

"Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni parti kurabiliriz de kurmayabiliriz de. Kurma ihtimalimiz daha fazla. Meral hanımla ve birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla görüşüyoruz. Burada gördüğüm ve sizin gördüğünüz tablo her yerde aynı. Partinin tabanı ve dinamikleri bizimle birlikte hareket ediyor. Yeni parti kurulması gerekirse kurarız. Beklemedeyiz."

Türkiye'de siyasetin farklılaştığını belirten Aydın, "Referandumda gördük ki, partilerin genel merkezi farklı, tabanları farklı eylem içerisinde. Bizim partinin yüzde 90'a yakını hayır verdi. Ama genel merkez evetçiydi. İktidar partisi de çok fire verdi. Bizdeki ve diğer partilerdeki bu kırılma yeni bir parti ortaya çıkarır. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet