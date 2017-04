Müezzinoğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, önümüzdeki haftadan itibaren kıdem tazminatı için çalışılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenilk Bakanı Mehmet Müezzioğlu kıdem tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmaların yakın zamanda başlayacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, bu alandaki çalışmaların yakında başlayacağını ifade etti.

Düzenlemeyle birlikte kıdem tazminatı fonunda biriken parayı çalışanlar istediği zaman takip edebilecek. Ayrıca 3 bin 600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekme hakkına sahip olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, referandum sonuçlarını değerlendiren Müezzinoğlu, "Bundan sonra daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin arefesindeyiz. Parlamentoda gerekli alt düzenlemeleri yapılacak. 2017 nisan öncesi neyse 2019 3 Kasım'a kadar aynen devam edecek. Önümüzdeki iki yıla yakın zaman güçlü icraat dönemi olması gerekiyor. Milletin de hükümetten beklediği bu. Parlamentoda yeterli desteği olan bir hükümet var. Vatandaş da icraaat bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarındaki yükselişle ilgili şunları kaydetti: "Çok zor bir 2016 oldu. Son işsizlik oranlarında son yükselme rakamını aldık, önümüzdeki ay (şubat) çok hafif bir düşme gelecek. Mart, nisan, mayıs rakamları hızlı bir düşüşü gösterecek. Hızla 11'lere ineceğiz. Aralıkta yeniden tek haneye inmiş olacağız. İstihdam seferberliğinde 1 Ocak-15 Nisan itibariyle 802 bin 856 kişi istihdam edildi. Bunların 583 bin 866'sı tamamen özel sektör. Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum."

KIDEM TAZMİNATIN DA SONA GELİNDİ

Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili gelinen noktayı değerlendiren Müezzinoğlu şunları söyledi: "Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Biz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Yüzde 70 oranında hak kaybı var, hiç alamadığı için."

İSTEYEN PARASINI ÇEKEBİLECEK

Yeni modele göre, tüm çalışanlar yasa çıktıktan sonra fon sistemine dahil olacak ancak geçmiş dönem için tercih hakkı sunulacak. Her çalışanın bireysel kıdem hesabı olacak. İşveren bu hesaba her ay para yatıracak. Çalışanlar hesapta biriken parayı istediği zaman takip edebilecek. İşçiler en az 3 bin 600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekme hakkına sahip olacak. Evlilik, askerlik gibi durumlarda da çekme hakkı için 10 yıl koşulu aranması öngörülüyor. Emekli olurken de hesapta biriken paranın tamamı alınabilecek. 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı hakkı olacak. Sadece işten çıkartılanlar değil, istifa edenler de kıdem tazminatı alabilecek.

TAŞERONA KADRO

Bakan Müezzinoğlu, emekliye promosyon ödemelerinin yüzde 75'inin tamamlandığını belirterek, "3 milyar 200 milyon gibi bir rakam ödendi" dedi.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili konuşan Müezzinoğlu, "Çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra hükümete göndereceğiz. Önümüzdeki ayların konusu. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapıldığında çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalışmaları şekillendireceğiz" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOK"

Referandum sonuçlarını değerlendiren Müezzinoğlu, "Bundan sonra daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin arefesindeyiz. Parlamentoda gerekli alt düzenlemeleri yapılacak. 2017 nisan öncesi neyse 2019 3 Kasım'a kadar aynen devam edecek. Önümüzdeki iki yıla yakın zaman güçlü icraat dönemi olması gerekiyor. Milletin de hükümetten beklediği bu. Parlamentoda yeterli desteği olan bir hükümet var. Vatandaş da icraaat bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok" dedi.

Kaynak: Milliyet