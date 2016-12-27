MTV’de Yeni Fiyatlar Resmi Gazete’de

Türkiye'de motorlu taşıtlar vergisi için 2017 yılı itibariyle zamlı fiyatlar geçerli olacak.

Güncellenme 27 Aralık 2016 21:06

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bildiri ile birlikte motorlu taşıtlar vergisinde yapılacak artış hakkında detaylar paylaşıldı. 2016 yılına göre yüzde 3.83 oranında artış yaşanacak vergiler böylece az da olsa yüksek bir seviyeye çekilmiş olacak.

Resmen Yayınlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan detaylarda hangi araçlar için ne kadarlık bir vergi ödemesinin gerekeceği detaylı bir şekilde aktarılırken özellikle en yüksek motorlu taşıt vergisi oranı dikkat çekti. 1 ile 3 yaş arasında 4000 cm3 motor hacmi araçların ödemesi gereken motorlu taşıtlar vergisi 23 bin 586 TL. 2017 yılında araçları bu kriterleri sağlayan kişiler, araçlar için bu ödemeyi yapmak durumunda kalacak. Yapılan resmi açıklamalara göre motorlu taşıtlar vergisinin güncel fiyat listesi şöyle;

1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmi için: 1,827 TL

1,800 cm3 - 2,000 cm3 motor hacmi için: 2,878 TL

16 yaş ve üstü 1,300 cm3 aşağısı araçlar için: 68 TL

Vergi ödenmesi noktasında kişilerin araç modeli, yaşı ve motor hacmi oldukça önemli. Bu kriterler doğrultusunda kişilerin ne kadar ödeme yapması gerektiği hesaplanıyor. Eğer siz de MTV konusunda bilgi almak istiyorsanız online ödeme araçlarını kullanarak 2017 yılı sonrası için bilgi alınabilecek.