Mozilla Yeni Logosuyla Geldi

Tarayıcı sektörde en önemli markalarından birisi olan Mozilla, yeni bir dönem başlattı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 22 Ocak 2017 16:54

Google Chrome ve Microsoft gibi sektör devleri ile yarışan Mozilla, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına önemli bir kimlik değişiminde. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda internet tarayıcısının yeni bir tasarıma büründüğü ve özellikle logosunun değiştirildiği belirtilirken yeni değiştirilen logo oldukça dikkat çekti. Özellikle internet aramaları için adres girilen bölümdeki http:// bölümünden esinlenen Mozilla, hazırlanan logosunun tanıtımını yaptı.

Moz://a Geldi

Yapılan tanıtımlar sonrasında yeni logo ve kimlik oldukça beğenilirken bu yenilik hareketi ile birlikte Mozilla’nın daha fazla kullanıcıyı çekmesi ve kullanıcıların Firefox için istekli hale getirmesi bekleniyor. Firefox tarafından yapılan açıklamalarda resmi olarak yeni logo ve tasarım anlayışı detaylı bir şekilde belirtildiği gibi yenileme çalışmalarına özel bir video da hazırlanmış.

Kişiler video tanıtımını izleyerek logo hazırlama aşamalarını detaylı bir şekilde görüntüleyebilir. Bu açıdan sizler de aşağıdaki videoyu izleyerek logo için yapılan değişiklikleri daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yeni tasarım değişikliğinin ardından kullanıcılara özellikle tarayıcı üzerinden hangi yeniliklerin sunulacağı, Mozilla’nın sektörde daha fazla kişiye ulaşmak adına nasıl değişiklikler yapacağı henüz paylaşılmadı.

Tanıtım videosu ise şöyle;