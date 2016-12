Moto X (2017) Görüntüleri Ve Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola, uzun süredir Moto X hattını canlandıracağı konusunda spekülasyonlarla gündemde yer alırken, Moto X (2017) için ciddi sızdırmalar yapıldı.

Güncellenme 31 Aralık 2016 12:37

Bu ayın başında Moto X'in (2017) ciddi sızıntıları yapılarak, Moto X (2017) konusunda ilk ipuçları sunulmuştu.

Moto C Gelebilir!

Moto X (2017) için her ne kadar farklı bilgiler gündemde yer alsa da bazı iddialarda sızdırılan telefonun Moto X (2017) olmadığı ve Moto C olarak piyasaya yeni bir modelin çıkarılacağı duyuruldu. Bu bakımdan şu anda iddialar yoğun olarak Moto X (2017) için olsa da tanıtımlarda ya da ilerleyen dönemlerde yapılacak yeni sızdırmalarda Moto C için de yeni bilgiler gelebilir.

Şu anda gündemde Moto X (2017) olarak lanse edilen telefonda metal bir tasarıma sahip. , Moto Z’de görmeye alışkın olduğumuz bir kamera çıkıntısına sahip olan cihazın MotoMod aksesuarlarına desteği yok. Parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık jakı, microUSB bağlantı noktası ile desteklenen telefonda arkada tek bir kamera ile gelecek.

Moto X (2017) Teknik Özellikleri Neler?

Bugüne kadar paylaşılan bilgiler dahilinde yeni telefonda olması beklenen özellikler şöyle;

5.2 inç dokunmatik ekran

150 x 73.8 x 8.4 mm boyutlar

CES 2017’de Yer Almayabilir!

Moto X (2017) için sızdırılan bilgilerde telefonun CES 2017’ye yetişmeyeceği belirtiliyor. Bu konuda resmi bilgi olmasa da Lenovo ve Motorola’nın yeni etkinlikte farklı modelleri ön plana çıkarması bekleniyor.