Moto G5 Plus Sızdırıldı

Son dönemlerin etkin markalarından birisi olan Motorola'nın Moto G5 Plus adı verilen modeli sızdırıldı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 19:47

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra oldukça etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan Motorola, yeni modelleri ile de piyasaya giriş yapmaya devam ediyor. Özellikte geçtiğimiz günlerde yapılan sızdırma ile birlikte Moto G5 Plus modeli şimdiden görüntülenirken, telefonda yer alacak özellikler de bu sızdırma ile birlikte öğrenildi.

Moto G5 Plus Özellikleri Neler?

Paylaşılan bilgilere göre telefon 5.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. full HD çözünürlüğe destekleneceği bu telefonda Snapdragon 625 yongaseti kullanılıyor. Yonga setinin yanı sıra 4GB Ram 12 megapiksel çözünürlüklü arka kamera ve 3000mAh kapasiteli batarya dikkat çekiyor. Batarya kapasitesi yüksek olduğu gibi hızlı şarj özelliğini de bulunan telefon böylece çok kısa süre içerisinde şarj olarak kişilerin ihtiyacını karşılamasını sağlayacak.

Telefon için paylaşılan bilgilerde ön plana çıkarılan diğer bir özellik ise telefonun Android Nougat 7.0 işletim sistemi ile gelecek olması. Kullanıcılar yeni işletim sisteminin tüm özelliklerini de Motorola'nın yeni amiral gemisi ile birlikte kullanılan fırsatı elde edecek. telefonda parmak izi okuyucusu gibi farklı güvenlik özellikleri de yer alırken tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda Motorola'nın oldukça etkin bir cihaz yarattığı görülüyor.