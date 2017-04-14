Moto E4, Moto C, Moto C Plus ve Moto Z2 / Moto Z2 Force Görüntüler Sızdırıldı!
Moto C Plus'ın basın görselleri ve bu haftanın başında ortaya çıkan Moto C ve Moto C Plus akıllı telefonlarının görüntüleri sızdırıldı.
@OnLeaks ve @Slashleaks sayesinde yeni akıllı telefonların görüntüleri paylaşıldı. Moto E4 ve Moto Z2 ve Moto Z2 Force gibi farklı modeller için yapılan sızdırmalar, Lenovo’nın piyasada nasıl yer alacağını da şimdiden gösteriyor.
Moto E4 Özellikleri Neler?
Daha önce çıkan söylentilere göre, XT1773 MediaTek işlemci, Android 7.0 (Nougat) ve 5000mAh batarya ön plana çıkan özellikler. Moto XT1762 kod adıyla gelecek bir diğer modelde, 2800mAh batarya, 16GB dahili depolama ve Android 7.0 (Nougat) kullanılacağı belirtiliyor. Fakat özellikle iki farklı Moto E4 sızdırmasının olması bu konuda kafaları karıştırıyor.
Moto C Özellikleri Neler?
Moto C için sızdırmalar daha net. Özelliklere göre yeni telefonda yer alacak donanımlar şöyle;
5 inç (854 x 480 piksel) FWVGA ekran
3G- 1.3GHz dört çekirdekli 32-bit MediaTek işlemci
4G- 1,1 GHz dört çekirdekli 64 bit MediaTek işlemci
1GB RAM, 8GB / 16GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir bellek
Çift sim
Android 7.0 (Nougat)
LED flaşlı 5MP arka kamera (Sabit odak (3G) / Otomatik Odaklama (4G))
LED flaşlı 2MP ön yüz kamerası
3.5mm ses girişi, FM Radyo
3G / 4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
2350mAh pil
Moto C Plus Özellikleri Neler?
Moto C Plus modeli ise Moto C versiyonun bir üst model olacak. Yapılan açıklamalara göre telefonda yer alacak donanımlar çok daha güçlü ve yüksek kapasiteli. Bu açıdan daha iyi bir model arayan kişiler için Moto C Plus modelinin değerlendirilmesi çok daha uygun.
5 inç (1280 x 720 piksel) HD görüntü
1.3GHz dört çekirdekli 64-bit MediaTek işlemci
2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza
Çift sim
Android 7.0 (Nougat)
LED flaşlı 8MP otomatik odaklı arka kamera
LED flaşlı 2MP ön yüz kamerası
3.5mm ses girişi, FM Radyo
4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
4000mAh pil