Moskova metrosunda patlama: 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir metroda patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı olaya gez sıkışmasının yol açtığı düşünülüyor.

Güncellenme 22 Aralık 2016 14:02

Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Karar gazetesinin Rus TASS ajansından aktardığı habere göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.

İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.