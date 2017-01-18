Morgan Stanley’den 2018 iPhone Tahminleri Geldi

Morgan Stanley 2017 iPhone gönderim tahminlerinin yanı sıra 2018 tahminlerini de paylaşmaya başladı.

Güncellenme 18 Ocak 2017 11:37

Morgan Stanley'in teknoloji analisti Katy Huberty, Apple için resmi tahminlerde bugün bazı değişiklikler yaptı. 2017 mali yılının (Eylül 2017 sonlarında biten) iPhone gelirinin önceki tahminlere göre % 3 daha fazla düşmesi bekleniyor. Bu bakımdan yorumlara göre mali yılın ikinci yarısında, tüketiciler yeni modeller piyasaya sunuluncaya dek iPhone satın almayı büyük bir olasılıkla durduracak. Huberty ayrıca, Apple iPhone 7 Plus için daha yüksek fiyatlandırma sayesinde satış fiyatının % 4 arttığını söylerken bu durumun Mali Yıl 2017 iPhone gönderimlerinin % 7 oranında düşmesine neden olduğunu söyledi.

75 Milyon Satabilir!

Aralık çeyreği için Huberty öngörülerini düşürdü. Apple'ın 79 milyon satış yapacağı tahmin edilse de önceki tahminden daha da düşük bir rakam ifade ediliyor. Bu süre için güncel tahminler 75 milyon iPhone satışı.

2018’de Ne Olacak?

2018 mali yılı (Ekim 2017 ile Eylül 2018 arasındaki dönem) için, iPhone'un sevkiyatları Huberty'ye göre yıllık % 20 artacak. Cihazdan elde edilen gelir ise yıllık bazda % 6 artacak. Yapılan bu tahminler ile birlikte Apple için 2017 ve 2018’e dair önemli ipuçları sunulurken özelikle yeni tanıtılacak Apple ürünleri bu konuda genel bir bilgi verecek.