Monaco yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını kazanan Monaco adını yarı finale yazdırdı.

Güncellenme 19 Nisan 2017 23:55

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Monaco, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

İlk maça damgasını vuran Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu maça da hızlı başladı. Benjamin Mendy'nin sert şutu kaleci Bürki'den döndü ve Mbappe'nin önünde kaldı. Genç futbolcu düzgün bir vuruşla henüz 3. dakikada Monaco'yu 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Lemar'ın ortasında Radamel Falcao, şık bir kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Borussia Dortmund'da temsilcimiz Nuri Şahin'in kullandığı serbest vuruş direkten döndü ve devre 2-0 Monaco'nun üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund, 48. dakikada marco Reus'un golüyle umutlansa da oyuna sonradan dahil olan Germain 81. dakikada Alman ekibin hayallerini yıktı ve Monaco 3-2 kazandığı maçın rövanşını da 3-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

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