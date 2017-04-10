Mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimi müjdesi

Mobilya ve beyaz eşya ürünlerinde sağlanan KDV indiriminin eylül ayının sonuna kadar uzatılmış olduğu açıklandı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 10:54

Mobilya ve beyaz eşya ürünlerinde yapılan ve sektörlere canlılık getiren KDV indiriminin eylül ayının sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.

NTV'de yer alan habere göre, nisan ayının sonuna kadar olan beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi, eylül sonuna kadar uzatıldı.

KDV indirimi ile ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Başbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarının da yapılandırılacağı müjdesini verdi.

ÖTV beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde 30 Nisan’a kadar sıfırlanmıştı. Mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.

Kaynak: NTV