Mobil Veri Tüketiminde Artış Yüzde 100!

Cep telefonlarında kullanılan mobil veri 2015 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde yüzlük bir artış gösterdi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 15:11

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan son paylaşımlar özellikle 2016'nın üçüncü çeyreğinde rekor seviyelere ulaşıldığını gösterdi. Kurum tarafından yapılan resmi paylaşımlarda 2016'nın üçüncü çeyreğinde 330 bin 447 TB mobil verinin kullanıldığı ve bu rakam ile birlikte 2015'in aynı dönemine göre yüzde yüzlük bir artışın yaşandığı belirtildi. Yapılan açıklamalar özellikle Türkiye'deki internet kullanım alışkanlıklarının da ciddi oranda değiştiğini gösterdi.

4G Etkisi Artıyor!

2016 yılında faaliyete geçen 4G internet hizmeti de kullanıcıların alışkanlığının değişmesinde önemli bir etken oldu. Türkiye'de yeni bağlantı hızının aktif hale gelmesinin ardından 3G abone sayısında düşüş yaşandı. Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de 3G abone sayısı 23 milyon 549 bin 215 olarak belirlendi. Artış gösteren 4.5G abone sayısında ise 45 milyon baraj aşıldı ve Türkiye'de 45 milyon 736 bin 402 kişi yeni internet seçeneğini kullanmaya başladı.

Türkiye genelinde üçüncü çeyrek itibariyle harcanan 310 bin 447 terabyte mobil verinin özellikle 267 bin 742 terabaytlık bölümü sadece 4.5G kullanıcıları tarafından tüketildi. Bu açıdan bakıldığında daha hızlı bir internet imkânına sahip olan kullanıcıların internet kullanımını daha çok tercih ettiği mobil veri üzerinden ciddi oranlarda tüketim yaptığı görülüyor. 4.5G ile birlikte başlayan hızlı dönem, Türkiye’de mobil geçişi daha da hızlandırdı.