Mobil Oyun Geliştiricileri Para Para Demiyor!

Mobil oyunlar ile ilgili yapılan araştırmalar geliştiricilerin futbolculardan dahi daha fazla para kazandığını gösterdi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 23:22

Pokemon Go gibi dünya genelinde popüler olan ve yapımcılarına milyar dolarlar kazandıran oyunlar mobil sektörün çok daha cazip bir hale gelmesini sağladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalardan Pokemon Go’nun beş dakika içerisinde 617 dolar kazandırdığı belirtildi.

Popüler olan diğer oyunlarda ise Clash of Clans dakikada 558 dolar, Candy Crush Saga ise dakikada 503 dolar kazanıyor. Bu rakamlar da mobil oyunların para bastığını gösteriyor. Kuşkusuz bu tüm mobil oyunlar için geçerli değil. Oyunların dünya genelinde popüler hale gelmesi ve milyonlarca kullanıcılar tarafından oynanması, oyunlar üzerinden elde edilen gelirlerin de artmasını sağlıyor. Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada ilk 10 oyunun 5 dakika içerisinde ne kadar gelir sağladığı detaylı bir şekilde paylaşılmış durumda.

5 Dakikada Ne Kadar Kazandırıyorlar?

Buna göre oyunlar beş dakika içerisinde kazandıkları rakamlar şöyle;

Pokemon Go 505.66 Euro

Clash of Clans 457. 88 Euro

Candy Crush Saga 413.25 Euro

Game Of War Fire 345.66 Euro

Mobile Strike 277. 47 Euro

Clash Royale 198.22 Euro

Candy Crush Soda Saga 142.64 Euro

Boom Beach 67.69 Euro

Marvel of Champions 53.50 Euro.

Rakamlara bakıldığında dünya genelinde en popüler oyunların sıralamada yer aldığı görülüyor. Bu rakamlar, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun aldığı ücretin dahi çok daha üzerinde.