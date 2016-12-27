Mobil Ödemede Rakamlar Artıyor

Mobil ödeme konusunda en hızlı gelişmelerin yaşandığı bölgelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri olurken bölgedeki mobil ödeme için güncel rakamla açıklandı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 21:44

Klasik ödeme yöntemlerinin dışında mobil ödemeler daha pratik bir kullanım sunarken özellikle 2016 yılı itibariyle 180 milyar dolarlık bir sınırın aşıldığı belirtildi. Sistemin geleceğine yönelik yapılan tahminlerde ise özellikle 2020 yılında bu rakamın 2 katı artış yaşayabileceği belirtiliyor. 410.5 milyar gibi bir tahminin yapıldığı 2020 yılında tahminlerin gerçekleşmesi ödemelerin nakit ya da benzer ödeme yöntemlerinden ziyade daha çok mobil üzerinden yapılacağını da gözler önüne seriyor.

2 Yılda Artış Önemli Seviyede

2014'teki araştırmaların ardından 2016 yılında yapılan yeni araştırmalar arasında ciddi oranlarda fark bulunurken yüzde 12'lik bir artışa ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyon mobil cüzdan kullanıcısının olması da şu anki durumu gösteriyor. Bu açıdan kullanıcıların bu yeni teknolojiye oldukça ilgili olduğunu söyleyebilmek ve gelecek dönemlerde mobil ödemenin daha hızlı bir şekilde artış yaşayabileceğini tahmin etmek çok zor değil.

Sektörle ilgili yapılan analizlerin bir bölümünde ise özellikle bankalar ile teknoloji devleri arasında yeni bir rekabetin yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Öyle ki her ne kadar başlangıçta Apple ve Google gibi markalar ön planda olsa da ilerleyen dönemlerde bankaların kendi sistemlerini kurarak mobil ödeme desteğini vermesi kuşkusuz kullanıcıların daha güvenli ve kolay bir yöntem olacak bankaları tercih etmesini sağlayacak.