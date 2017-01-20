Mizahtan anlayanlar daha zeki

Şaka ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin diğer insanlara göre daha zeki oldukları ortaya kondu.

Güncellenme 20 Ocak 2017 22:46

Bilim insanlarının araştırmasına göre, şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişiler daha zeki. Sonuçları Cognitive Processing dergisinde yayımlanan, Viyana Tıp Fakültesi'nde yürütülen araştırma, şakadan anlayan kişilerin, ani anlam kaymasını çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıradışı bağlamları takdirle karşıladığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde 76'sı kadın ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan, Uli Stein'in Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlarını derecelendirmeleri istendi.

Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim insanları, katılımcıları üç farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde, karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi.

KARA MİZAHTAN HOŞLANANLAR AKSİ VE AGRESİF Mİ?

Araştırmada öte yandan yaygın inanışın aksine kara mizahtan hoşlananların aksi ve agresif kişiliklere sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Araştırmacılardan Ulrike Willinger, ekibinin elde ettiği bulguların, kara mizahı kavrama sürecinin, 'karmaşık bir bilgi-işleme işi' olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye