MİT TIR'larını durduran Kavalcıoğlu tutuklandı

MİT'e ait TIR'ları Hatay'da durdurup arama yapmak isteyen eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 17:46

NTV'de yer alan habere göre, MİT'e ait TIR'ları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

Kavalcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Kavalcıoğlu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Hatay'da, 2014'te MİT'e ait TIR'ları durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim" diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Kavalcıoğlu, süreç içinde meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: NTV