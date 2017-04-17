Miss Russia'nın kazananları belli oldu

Miss Russia 2017 yarışmasına Sverdlovsk bölgesinden katılan 21 yaşındaki Polina Popova, rakiplerini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:27

Rusya’nın en güzel kızının seçildiği Miss Russia 2017 Güzellik Yarışması önceki gece gerçekleştirildi. Yarışmayı 21 yaşındaki Polina Popova kazandı.

Popova, ülkesini “Miss World” ve “Miss Universe” güzellik yarışmalarında temsil edecekMoskovalı Kseniya Aleksandrovna, yarışmada ikinci oldu.

Başkiriya’dan aday olan Albina Ahtyamova da üçüncülüğü elde etti.

NTV