Mısır'da öğrenci otobüsü kaza yaptı: 9 ölü, 44 yaralı

Mısır'da Nuveyba yolunda öğrencilerin bulunduğu bir otobüsün devrilmesi sonucunda ilk edinilen bilgilere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişide yaralandı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 11:29

Mısır'ın Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, uluslararası Nuveyba yolunda bir otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
Mısır resmi haber ajansı MNA'da açıklamaları yer alan Güney Sina Emniyet Müdürü Ahmed Tayil, otobüsün bir öğrenci grubunu taşıdığını belirtti.

AA


Star Gündem

Bizi takip edin