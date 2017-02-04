Mısır'da öğrenci otobüsü kaza yaptı: 9 ölü, 44 yaralı
Mısır'da Nuveyba yolunda öğrencilerin bulunduğu bir otobüsün devrilmesi sonucunda ilk edinilen bilgilere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişide yaralandı.
Mısır'ın Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, uluslararası Nuveyba yolunda bir otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
Mısır resmi haber ajansı MNA'da açıklamaları yer alan Güney Sina Emniyet Müdürü Ahmed Tayil, otobüsün bir öğrenci grubunu taşıdığını belirtti.
AA