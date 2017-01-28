Miranda Kerr iş kadını oldu

Victoria's Secret'ın gözde meleği Miranda Kerr, markadan ayrıldıktan sonra vaktinin çoğunu kendi şirketlerine harcamaya başladı.

Güncellenme 28 Ocak 2017 14:03

Dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr, Victoria’s Secret kadrosundan ayrıldıktan sonra iş kadınlığına soyundu.

33 yaşındaki Avustralyalı model, ortak olduğu jean markası Mother Denim için objektif karşısına geçti.

Kataog için kendi tasarladığı modellerle fotoğraf çektiren Kerr, son yıllarda zamanının çoğunu modellikten çok sahip olduğu şirketlere harcıyor.

Kerr’in, Mther Denim’in yanı sıra bir plaj giyim şirketi ve doğal bakım ürünleri şirketi de var.Orlando Bloom ile üç yıllık evliliğini önceki yıl noktalayan Miranda Kerr, bir süredir birlikte olduğu Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.Kerr, 2,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderi olan 26 yaşındaki sevgilisinin evlenme teklifine evet dediğini sosyal medyadan duyurmuştu.Orlando Bloom’la olan evliliğinden altı yaşında Flynn adlı bir oğlu olan Kerr, müstakbel eşi ile hem oğlunu hem de eski eşini tanıştırdığını söyleyerek, “Orlando onun harika biri olduğunu düşünüyor. Modern bir aileyiz biz” demişti.

NTV