Minik öğrencilerden askerlere moral desteği

Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri El-Bab'ta görevli olan askerlere çizdikleri resimleri ve yazdıkları mektupları göndererek moral verdi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 16:46

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, El-Bab'da görev yapan Türk askerinin moral ve motivasyonunu arttırmak için yazdıkları mektupları gönderdi.

Adapazarı PTT merkez şubesi önünde toplanan ve "Sizi çok seviyoruz", "Sizler bizim kahramanımızsınız", "Melekler sizin koruyucunuz, dualar da kalkanınız olsun" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, askerlere ulaştırılması için hediyeleri paketledi.

"Umarım mutlu olurlar"

SGM Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, SGM öğrencilerinin çok anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin geçen haftalarda Suriye'de yaşayanlara hediyeler gönderdiğini anımsatan Kıroğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bugün de El-Bab'da görev yapan Türk askerinin moral ve motivasyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla onlara mektuplar yazdı, resimler yaptılar. Onları PTT'den kargoya verdik.

Umarım onlar da mutlu olurlar. Moral ve motivasyonları biraz da olsun artmış olur. Bu etkinliğe katılan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birçok mektup geldi, onların hepsini ayırmak durumunda kaldık. Kardeşlerimiz çok güzel mektuplar yazdı. Mektuplarımız var, kardeşlerimizin yaptığı güzel resimler var, fotoğraflar var. Umarım güzel bir etkinlik olmuştur diye düşünüyorum."

AA