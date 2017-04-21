Minibüslerde 'panik butonu' dönemi başlıyor

Toplu taşımada yaşanan başta taciz olmak üzere toplumun huzurunu kaçıran davranışları engellemek için geliştirilen 'panik butonu' uygulaması dönemi yakında başlayacak.

Güncellenme 21 Nisan 2017 11:14

Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile İstanbul'daki tüm minibüs ve taksi dolmuşlara panik butonu takılıyor. Araçta kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştiriliyor. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek.

Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize ya da şiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri tarafından geliştirilen sistemle uyarı hemen Toplu Ulaşım Merkezi'ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek. Panik butonuna basılan minibüs ya da dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak.

Kaynak: Sabah