Minecraft Şimdi Apple TV'de!

Minecraft, her platformda desteklenirken artık Apple TV'yle de uyumlu hale geldi. Apple TV için fakat biraz ücret ödenmesi gerekiyor.

Güncellenme 21 Aralık 2016 22:20

Minecraft ile ilgili bugüne kadar pek çok farklı entegrasyon duyurulurken Apple tarafından sunulan Apple TV için büyük bir gelişme yaşandı. Oyun ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda Minecraft’ın artık Apple TV için uyumlu hale geldiği ve bu konuda kişilerin oyunu satın alarak oynanabileceği belirtildi.

Minecraft Apple TV Ücreti Ne Kadar?

Minecraft için farklı DLC içeriği ve fiyatı 19.99 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Minecraft için Apple TV’ye göre belirlenen bu ücret diğer oyun konsolları ile oldukça yakın ve bu açıdan oldukça makul görülebilir.

Minecraft Eksikleri Var

Minecraft için Apple TV’de uzun süredir hayranların çok sevdiği bazı şeyler eksik. Minecraft Realms'i seven pek çok oyuncu Apple TV’de bu desteği almayacak. Üstelik bu sürümlerin çoğu benzer şekilde Xbox Live’da desteklenmiyor.

Güncelleme Gelecek

Minecraft geliştiricisi Mojang, beklenen özelliklerin yaklaşan güncellemelerde oyuna geleceğini net bir şekilde ifade etti. Bu açıdan şu an için olmasa da Minecraft güncellemeleri ile birlikte tüm destekler sağlanacak.

Deneme Sürümü Var!

Apple TV için Minecraft oynamak isteyen kişilerin deneme sürümünü indirebilmesi mümkün. Bunun için kişilerin Apple TV için kumanda üzerinden App Store giriş yapması kolayca içeriğe ulaşmasını ve oynamasını sağlayacak.