Milli tenisçimiz Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

Milli sporcumuz Başak Eraydın TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.

Güncellenme 28 Nisan 2017 17:33

Anadolu Ajnası'nda yer alan habere göre, TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, çeyrek final maçında Rumen Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.

Maçın ilk setinde rakibi karşısında rahat bir oyun çıkaran Başak Eraydın, seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci sette 6-6 eşitlik olunca "tie-break"e gidildi. Rumen tenisçi, "tie-break"i 7-5 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

İkinci setten sonra sol ayağında ağrı hisseden ve korta fizyoterapist çağıran milli tenisçi, ardından karşılaşmaya devam etti.

Başak Eraydın karşısında son seti 6-1 kazanan ve 2 saat 45 dakika süren maçtan 2-1 galip ayrılan dünya 33 numarası Begu, turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

Dünya sıralamasında 257. basamakta bulunan Başak Eraydın'ın, aldığı bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

AA

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