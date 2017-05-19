Milli sporcularımızın Bakü'deki başarıları sürüyor

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, Kadınlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altın, serbest güreşte bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Güncellenme 19 Mayıs 2017 22:04

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, Kadınlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altın, serbest güreşte bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Sağlam'dan bronz madalya

4. İslami Dayanışma Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada, milli sporcu Sinem Sağlam bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Su Sporları Merkezi'nde yapılan kadınlar 10 metre platform atlama finalleri sona erdi.

Finalde 161,95 puan toplayan Sinem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda yarın, erkekler 10 metre platform atlamada milli sporcu Kıvanç Gür mücadele edecek.

Masa tenisinde altın madalya

Oyunların 7. gününde Türkiye, masa tenisinde bir altın madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Sarhadchi Arena'da yapılan müsabakalarda Türkiye, masa tenisi tekler kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

Kadınlarda Melek Hu, finalde Azerbaycanlı rakibi Zhing Ning'i 13-11, 11-4, 12-10 ve 11-4'lük setlerle 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise Türkiye'yi temsil eden Ahmet Li, Katar adına yarışan Li Ping'e 4-1 mağlup olarak bronz madalya alma şansını kaçırdı.

Masa tenisinde takım kategorisi finalleri 22 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Serbest güreşte bir gümüş ve bir bronz madalya

Türkiye, serbest güreşte bir gümüş ve bir bronz olmak üzere 2 madalya elde etti.

Bakü Haydar Aliyev Arena'da yapılan müsabakalarda, 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Soner Demirtaş, final müsabakasında Kırgız rakibi Muslim Evlaev'e mağlup olarak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

57 kiloda mücadele eden Nebi Uzun, yarı finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'a yenildi. Milli sporcu, Kamerunlu rakibi Roland Tambi Nforsong ile yaptığı repesaj müsabakasını kazanarak bronz madalya elde etti. Nebi Uzun'a madalyasını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva takdim etti.

AA