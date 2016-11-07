Milli sporcudan bir ilk

Milli Sporcu tenisçi İpek Soylu, Çin'de elde ettiği başarıyla bir ilke imza attı.

Güncellenme 07 Kasım 2016 15:55

TTF Başkanı Durmuş, milli sporcu İpek Soylu'nun Çin'de düzenlenen WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, milli sporcu İpek Soylu'nun Çin'de düzenlenen WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Durmuş, İpek Soylu'nun Çinli partneri Xu Yifan ile ulaştığı şampiyonluğa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli tenisçinin, yükselen bir performans grafiğine sahip olduğunu vurgulayan Durmuş, "Ülkede her gün bir sporcumuz bir ilki başarıyor. İpek de Çin'de bir ilki başardı" dedi.

Durmuş, İpek'ten gelecekte çok şey beklediklerinin altını çizerek, "Genç bir sporcumuz. Özel davetle gittiği yerden şampiyon olarak gelmiş olması önemli. Olimpiyatlar için hedeflerimiz olan bir sporcumuz. Şu an hem tekler hem de çiftlerde o çizgide ilerliyor. Umarım bundan sonra da bu başarılarına devam eder." diye konuştu.

AA