Milli Savunma Bakanı Işık'tan 'toplu zehirlenme' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık askeri, birlikte toplu gıda zehirlenmeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 23 Haziran 2017 10:10

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Manisa'da askeri birlikte yaşanan toplu zehirlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dört kişilik heyet incelem yapıyor"

Milli Savunma Bakanı Işık, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmeleri için, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor" dedi.

"Her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz"

Zehirlenme vakalarıyla ilgili sabotaj iddiaları ile ilgili de açıklama yapan Bakan Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz" dedi.