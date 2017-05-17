Milli rallicimiz Çetinkaya Türkiye Şampiyonası'nda iddialı

Milil rallicimiz Burcu Çetinkaya 19 Mayıs Cuma günü Bulgaristan'da ikinci ayağı düzenlenecek Türkiye Ralli Şampiyonası'nda iddialı.

Güncellenme 17 Mayıs 2017 17:57

Milli rallici Burcu Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci etabında mücadele edecek tek kadın ekibin kendileri olduğunu söyledi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın hem Türkiye Şampiyonası'na hem de Bulgaristan Şampiyonası'na puan vereceğini ifade eden milli rallici, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası'nın bir ayağı. Şampiyonaya katılan tek kadın ekip biziz. Burcu Çetinkaya Bucak-Emire Cantürk Eren ikilisi olarak önemli bir hedefimiz var. Yabancı rakiplerimizi geride bırakıp kadın pilotlar birincisi olarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunun haricinde aynı zamanda bir kadın pilotlar şampiyonası var. Kadın pilotlar birinciliğinde de Türkiye'den katılan tek kadın pilot benim. Burada alacağımız puanlar Türkiye Şampiyonası için değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Erkek egemen bir iş yapıyoruz"

Çetinkaya, erkeklerin ruhuna daha uygun ve erkeklerin egemen olduğu zor bir iş yaptıklarını kaydetti.

Ralli sporu ile farklı alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulduğuna değinen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, televizyonculuk ve ralli, hepsi aslında esnek ve hayatıma ayak uydurabilen işler. Gazetede röportajlar yaptım, otomotiv sayfaları hazırlamaya başladım. Şu an benim için röportajlar daha da çok tat verici. İnsanların kalbine dokunan hikayeleri yakalamaya çalışıyorum. Yoksa hepsini bir arada götürmek de çok zorlanırdım. Erkek egemen bir iş yapıyoruz. Erkeklerin ruhuna daha uygun bir iş. Bu sporu çok sevdiğim için böyle tutkuyla yapıyorum. Manevi anlamda sabretmeyi, mücadele etmeyi öğrendim. Evlendikten sonra devam ettim ama hamile kaldıktan sonra kısa bir ara vermiştim. Anne olduktan sonra sadece bir yarış yaptım. Şimdi tekrardan direksiyona geçtim."

AA