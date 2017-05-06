Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazanarak şampiyonluğa adını yazdırdı.

Güncellenme 06 Mayıs 2017 10:30

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaştı.

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında henüz 1,5 dakika dolmadan 6-0 öne geçen Taha, Azerbaycanlı rakibini 8-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen organizasyona katılan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar ile müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, ilk maçında Ukraynalı Danylo Kartavyi'yi 9-2, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmişti.

Gürcü rakibinden geçen yılın rövanşını alan Taha, yarı finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti.

70 KİLODA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türk güreşçi Yakup Gör'ün çeyrek finalde elendiği erkekler serbest stil 70 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Bu kiloda altın madalyayı İtalyan Frank Chamizo Marquez kazanırken, Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev gümüşte kaldı.

Azerbaycanlı Ruslan Dibirgadzhiyev ve Rus güreşçi Israil Kasumov ise bronz madalya elde etti.

"EMANETİ GERİ ALDIM"

Taha, yaptığı açıklamada, geçen yıl Riga'da yaşadığı sakatlık nedeniyle madalya kazanamadığını hatırlattı.

Taha, Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u yenerek kariyerinde 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştığına işaret ederek, "Emaneti geri aldım. Şu an son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonuyum. Bu çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra katıldığı en büyük organizasyon olduğuna dikkati çeken milli güreşçi, "Bundan sonraki hedefim, 3. dünya şampiyonluğu. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları geliyor. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olup, kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum" diye konuştu.

Sırbistan'da da sakatlığına rağmen güreştiğinin altını çizen Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Ayağımda tarak kemiğimde kırık var. Ağrı kesiciyle güreşmek zorunda kaldım. Ona rağmen burada şampiyon oldum. Anneler günü yaklaşıyor. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Aldığım madalyayı anneme ve tüm şehit annelerine armağan ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'da görevini yapan askerlerimize bu kazandığım madalyayı armağan ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taha Akgül'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

NTV