Milletvekilinin evine saldırdılar: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 10:37

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Helmand Milletvekili Mir Veli'nin Kabil'in Hoşal Han Mine bölgesindeki evine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde üç saldırgandan birinin evin girişinde kendini patlattığını ifade eden yetkililer, diğer iki saldırganın eve girerek etrafa ateş etmeye başladığını belirtti.

Saldırıda milletvekilinin üç korumasıyla ailesinden iki kişinin yaşamını yitirdiği, saldırganların sabah saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırının, milletvekilinin evinde üst düzey yerel yetkililerin toplantı yaptığı sırada düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 20 kişinin öldüğünü iddia etti.

AA