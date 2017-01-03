Miix 720 Nisan’da Geliyor!

Lenovo'nun CES 2017 kapsamında hazırlıklarını sürdürürken Miix 720 hakkında detaylı bilgiler de paylaşıldı. İşte dikkat çekici Miix 720 ile ilgili detaylar.

Güncellenme 03 Ocak 2017 14:20

Yeni Miix 720 hem iş hem de bireysel kullanıcıları hedef alırken, cihaz özellikleri ile dikkat çekici. Thunderbolt 3, Kablosuz AD (WiGig) bağlantısı, Windows tarafından desteklenen IR kameralar OPAL2 sertifikasını destekleyen depolama seçenekleri gibi özellikler ile etkileyici bir şekilde piyasaya sunulacak olan Miix 720 üstelik çok yakın bir tarihte piyasada olacak.

Lenovo Özel Kalemiyle Miix 720

Arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip 2'si bir arada cihaz olarak tanımlanan Lenovo Mixx 720, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şirket birçok farklı konfigürasyon seçeneği ile kişisel ve ayarlanabilir bir bilgisayar kullanımı sunduğu için de bilgisayarlar ile yaşanan sorunlar da minimuma indirilebiliyor.

Miix 720 Teknik Özellikleri Neler?

Cihaz, yedinci nesil "Kaby Lake" Intel Core işlemci, 16GB'a kadar sistem belleği ve inanılmaz yüksek parlaklık seviyesi ile açık havada dahi sorunsuz bir kullanıma sahip. (2,880 x 1,920 çözünürlüğü desteklediğini de hatırlatalım)

Miix 720'nin dikkat çekici bir diğer özelliği ise 1MP kamera ile birlikte bir IR kamera içeriyor olması. Windows Hello özelliğini de destekliyor. Üstelik USB 3.1 Type-C bağlantı noktası ile Miix 720’e bağlanan kalem sayesinde fotoğrafların ya da diğer içeriklerin düzenlenmesi ve değişikliklerin yapılması da son derece kolay.