Microsoft; “Yetersiz Telefonlara Güncelleme Yok!”

Microsoft firması yetersiz telefonlara güncelleme vermeyeceğini belirtti. İşte detaylar.

Güncellenme 17 Nisan 2017 22:35

Herkesin bildiği gibi Microsoft firmasını en çok zarara uğratan şey “akılı telefon” departmanı. Microsoft firması artık bu durumdan bir hayli canı sıkılmış olsa gerek ki yetersiz telefonlara güncelleme vermeyeceğini belirtti.

Creators Update Desteği Geliyor!

Günümüzde hemen hemen her Windows 10 bilgisayarlar, CreatorsUpdate’ın nimetlerinden faydalanabilirler. Ancak akıllı telefon sahihleri bu durumlarda o kadar da şanslı değil. Microsoft, yalnızca bazı Windows 10 Mobile cihazların Creators Update ile donatılacağını duyudu.

Şirketin kendi Lumia cihazlarında (Lumia 550 ve üstü), AlcatelIdol 4S, HP Elite X3 ve VAIOPhone güncelleme alacağı söylendi. Microsoft’un üst düzey yöneticisi olan Dona Sarkar, Windows 10 CreatorsUpdate’ın bazı telefonlarında “iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayacağını ve bu yüzden gerekli güncellemeleri sunmayacağını” duyurdu.

Kısacası bazı Windows 10 Mobile telefonlar hazır olmadıkları donanımla işletim sistemi kullanıyorlardı. Aslında Microsoft’u yanlış anlamak yersiz. Çünkü söylemiş olduğu şeyler gayet akla yatkın ve anlaşılır durumda. Ancak son zamanlarda Windows 10 Mobile gibi herhangi bir telefon alan telefon kullanıcıları hayal kırıklığına uğrayabilir. Ancak bu şekilde hem yetersiz donanımla daha yüksek bir güncellemeyi kullanmakta oldukça mantıksız gibi görünüyor. Diğer kullanıcılar bu konu üzerinde şikayette bulunabilirler. Ancak bu şekilde yapacakları şikayet yersiz gibi gözüküyor. Çünkü sunulan güncellemeleri aldığını varsayarsak telefondan eskisi gibi bir performans alamayacakları ve sıklıkla sorunlar yaşayacağı da aşikâr. Bu yüzden siz alacağınız telefonlar üzerinde yeterince araştırma yaptığınızdan emin olun.