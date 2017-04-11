Microsoft Word Kullananlar Dikkat!

Microsoft tarafından geliştirilen Office paketinde ciddi bir açığın bulunduğu belirtildi.

Güncellenme 11 Nisan 2017 18:44

Dünya genelinde en çok kullanılan Office programlarından birisi olan Microsoft Office paketinin uzaktan bilgisayar korsanlarına açık olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda özellikle Office paketi içerisinde bulunan Microsoft Word’ün güvenlik açığına sahip olduğu ve bu güvenlik açığı üzerinden bilgisayarlara çok farklı programların rahatlıkla kurulabileceği belirtildi. Bu açıdan bakıldığında kullanıcıların Microsoft Office Word kullanımı sırasında dış tehlikelere açık olması bilgisayarların da bu konuda güvensiz bir hale gelmesine neden oluyor.

Virüs Tehdidi Var!

Açıklamalarda virüs bulaşmış Word belgelerinin daha sonrasında html uygulamalarına ulaştığı ve bu uygulamalar üzerinden sisteme farklı içeriklerin kolay bir şekilde sızdırılabildiği belirtildi. Güvenlik açığının tespit edilmiş olması bu konuda önemli bir gelişme olarak görülürken önümüzdeki günlerde Microsoft Office Word için yeni bir güvenlik güncellemesinin paylaşılması bekleniyor.

Yayınlanacak bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların Microsoft Word kullanımı çok daha güvenli bir hale getirilebilir. Bu açıdan yayınlanacak güncellemenin tüm kullanıcılar tarafından yüklenmesi ve Microsoft Office'in bu şekilde kullanılması da oldukça önemli. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama bu açıdan büyük bir tehdit olarak görülüyor. Yapılacak güncellemelerin hızlı bir şekilde sunulması ise bu tehlikenin daha kısa süre içerisinde ortadan kalkmasını sağlayacak.

Aynı zamanda güncelleme sayesinde kullanıcılar ciddi mağduriyetler yaşamaktan da kurtulabilecek. Yapılan bu açıklamalar sonrasında göler Microsoft’a çevrilirken henüz yayınlanan ve paylaşılan bir güncelleme olmadı.