Microsoft ve Vivaldi Arasında Yeni Tartışma

Son dönemlerde tarayıcı kullanım oranları giderek düşen Microsoft’un kullanıcılara yaptığı zorluklar Vivaldi'nin tepkisini çekti.

Güncellenme 26 Ocak 2017 19:54

Tarayıcı sektörünün yeni isimlerinden olan Vivaldi Microsoft’un mevcut çalışmalarına yönelik oldukça sert bir açıklama yaptı. Vivaldi tarafından yapılan açıklamalarda özellikle Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemlerinde sunulan büyük güncellemelerin varsayılan tarayıcı ayarlarını değiştirdiği belirtilirken Vivaldi tarafından yapılan çağrılarda bu çalışmaya son verilmesi istendi.

Haksız Rekabet Yaratıyor

Kullanıcılar güncelleme öncesinde farklı tarayıcıları varsayılan olarak ayarlasa da Microsoft güncelleme sonrasında bu ayarı iptal ederek varsayılan tarayıcıyıMicrosoft Edge olarak belirliyor. Bu bakımdan güncelleme alan kullanıcıların büyük bir bölümü durumun farkında olmadan farklı bir uygulamayı varsayılan olarak kullanırken bu durum ile Microsoft’un haksız rekabet yarattığı belirtildi.

Kullanıcıların bu tür zorlamalara maruz kalmasının doğru olmadığı ifade edilirken Vivaldi tarafından yapılan açıklamalar kısa süre içerisinde tarayıcı sektöründe de destek gördü. Mevcut durumdan şikayetçi olan kullanıcılar da Vivaldi'nin yaptığı açıklamaya destek verirken Microsoft cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güncellemeler ile birlikte tarayıcının varsayılan ayarlarının değiştirilmesi adil olmadığı ifade edilirken mevcut eleştiriler sonrasında özellikle Microsoft tarafından nasıl bir yanıt verileceği oldukça merak ediliyor. Daha önce marka tarafından yapılan açıklamalarda Windows 10 reklam çalışmaları için agresif bir tutum sergilendiği ve bazı yanlışların yapıldığı ifade edilmişti. Fakat benzer çalışmalardan geri kalmayan Microsoft’un yeniden kendi ürünlerini öne çıkarabilmek adına çalışma yapması şu anda tepki çekmiş durumda.