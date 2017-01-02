Microsoft Surface Pro 5, 4K Ekranla Gelebilir

Haziran ayında paylaşılan bilgilere göre Microsoft, 2017’nin ikinci çeyreğinde yeni bir cihazı piyasaya sunacak.

Güncellenme 02 Ocak 2017 21:57

Microsoft Surface Pro 5 için yapılan sızdırmalar, eşsiz ve bir o kadar farklı cihazın geleceğini gösteriyor. 2017 yılının ilkbahar ayları itibari ile Surface Pro 5 2-in-1 olarak adlandırılacak yeni bir cihazın piyasaya sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, bu konuda beklentiler de arttı. Intel'in Kaby Lake işlemcilerinin kullanılacağı yeni cihazlar bu yeni işlemciler sayesinde pil konusunda da daha başarılı olacak. Intel’in özelikle Kaby Lake işlemcileri düşük güç tüketimi ile dikkat çekerken, Microsoft tarafından yapılacak bu seçim, Microsoft Surface Pro 5’i daha etkin bir hale getirecek.

Nisan’da Duyurulabilir!

Microsoft Surface Pro 5 sızdırmalarına göre telefon Martı ayının sonu itibari ile piyasaya sunulacak. Bu açıdan çok uzun süre beklenmesine gerek kalmadan kişiler Microsoft Surface Pro 5 ile buluşabilecek. Ek olarak cihazın, 4K UHD dokunmatik ekran ve manyetik şarj kaleminin de olacağının sızdırılması, cihazın beklenenden çok daha fazla yeteneğe sahip olacağını gösteriyor.

Microsoft Surface Pro 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Microsoft Surface Pro 5 için yapılan tahminlere göre 899 Dolar’lık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Fakat özelikle fiyat konusunda kaynaklar çok güvenilir değil. Buna karşın önceki Surface serisinin fiyatları göz önünde bulundurulduğunda cihazın 850 ile 1000 Dolar arasındaki bir etikete sahip olması bekleniyor.