Microsoft Store'da Alcatel Idol 4S Windows 10 Satışta!

T-Mobile'a geldikten birkaç ay sonra Alcatel Idol 4S, ABD ve Kanada'daki seçkin Microsoft Mağazalarında da satışa sunuldu.

Güncellenme 18 Ocak 2017 21:44

Alcatel, telefonlarda daha az görülmeye başlasa da Windows işletim sistemi ile satışa çıkıyor. Idol 4 modelinde Windows 10’u tercih eden ve VR'ı önyükleme ile uyumlu hale getiren Alcatel cihaz için oldukça umutlu. Microsoft mağazalarında satışa çıkan telefon için bugün ABD ve Kanada'daki bölgelerden satın alınabilir duruma geldi.

Alcatel Idol 4S Fiyatı Ne Kadar?

Alcatel Idol 4S için belirlenen etiket fiyatı 470 dolar. Idol 4S, 1080p'de 5.5 inç ekrana ve Snapdragon 820 yonga setine sahip. Ayrıca, 4GB RAM ve otomatik netleme gibi özelliklere sahip 21MP arka kameraya sahip. Windows 10 ile birlikte gelen pek çok özelliğin telefonda kullanılması mümkün. Biyometrik kimlik doğrulaması için parmak izi tarayıcısını kullanan Cortana ve Windows Hello gibi birçok özellik Alcatel Idol 4S’te mevcut olacak.

Sanal gerçeklik de bu sürümle büyük bir odak noktası ve her Idol 4S kutusunda bir çift Alcatel VR gözlüğü var. Tüm bu özelliklere göre telefon için belirlenen etiket fiyatının düşük olması, VR ve Windows 10 deneyimi için kullanıcıları cezp edecek noktalardan birisi.

Idol 4S'in Android çalıştıran bir versiyonu daha var ve bu bakımdan Windows ve Android arasından seçim yapılabilmesi söz konusu.