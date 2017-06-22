Microsoft Office Artık Konuşmaları Yazıya Dökecek

Microsoft'un girişim fikri olarak bilinen Microsoft Garage özel programları ile oldukça dikkat çekiyor. İşte yeni özellik.

Güncellenme 22 Haziran 2017 17:03

Microsoft Garage tarafından geliştirilen yeni bir proje sayesinde artık Microsoft Office programlarında yazı yazmak istemeyen kullanıcılara alternatif sunulacak. Öyle ki kullanıcılar konuşarak yazı yazabilecek ve böylece daha hızlı bir şekilde metinlerini oluşturabilecek. Üstelik isteyen kişiler direk program üzerinden çeviri yapma şansına dahi sahip olacak.

Eklentide Yok Yok!

Microsoft Garage tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşılırken özellikle İngilizce dilinde şu anda Dictate adı verilen özellik sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Microsoft Office Word, Microsoft Office Powerpoint ve Microsoft Office Outlook programlarında kullanılabilir durumda olan konuşma sisteminin önümüzdeki günlerde farklı diller ile desteklenmesi ve daha geniş bir kullanım alanına ulaşması bekleniyor.

Üstelik sözcüklerin ve cümlelerin daha iyi bir şekilde kurulabilmesi adına çeşitli öneriler sunan uygulama, kullanıcıların noktalama işaretlerini de doğru bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Bu açıdan sadece konuşmanın yazıya dökülmesi değil, aynı zamanda dilin noktalama ve imla kurallarına göre doğru bir şekilde kullanılması adına da Microsoft'un yeni özelliği büyük bir kolaylık getirecek.

Dictate Nasıl Kullanılacak?

İlgili özelliği kullanmak isteyen kişilerin Windows işletim sistemine sahip olması ve aynı zamanda Microsoft Office 2013 ve daha üzeri bir Office programını kullanıyor olması gerekiyor. Şartları taşıyan kişiler kolay bir şekilde uygulama için eklenti indirerek kullanabilir.