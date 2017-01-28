Microsoft Lumia Satışları % 81 Oranında Düştü

Microsoft Lumia satışları için paylaşılan son raporda satışların \% 81 oranında düştüğü belirtildi.

Güncellenme 28 Ocak 2017 20:46

Microsoft'un 4. çeyrek için mali tabloları Lumia markası için çok kötü bir tablo çiziyor. Resmi rapor, telefon gelirinin bir önceki yıla göre % 81 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Bu süre içerisinde Microsoft, yaklaşık 4.5 milyon Lumia telefonu sattı. Bu da geçen yıl Ekim ve Aralık ayları arasında bir milyondan az satıldığı anlamına geliyor. Üstelik Microsoft Lumia modellerindeki düşüş tüm kampanyalara ve avantajlara rağmen.

Akıllı telefon satma konusundaki çabalarında sonuca ulaşmayı başaramayan Microsoft, bu nedenle Lumia satışlarında şu anda giderek dibe iniyor.

Yine de, şirket akıllı telefonlarla ilgili faaliyetlerden şu ana kadar vazgeçmedi. Katlanabilir cihazlar gibi üstün telefonlar için patent alan Microsoft, Android ve IOS uygulamaları üzerinde çalışmanın yanı sıra, uzun süredir beklenen Surface telefonu geliştirilme noktasında da geri kalmıyor.

Microsoft aynı zamanda makine öğrenimi, doğal dil işleme (Cortana gibi) ve HoloLens gibi teknolojide de oldukça etkili durumda. Bu bakımdan akıllı telefonları hiçbir zaman önemli pazar payını yakalamasa bile, Microsoft'un mobil teknoloji endüstrisinde etkisi 2017 ve sonrasında da devam edecek gibi duruyor.

Nokia isim hakkının satın alması Microsoft için büyük bir umut olsa da şu anda istenilen seviyede olmayan Microsoft farklı bir strateji yolunda.