Microsoft Kaybolan Eşyaları Bulacak!

Microsoft tarafından geliştirilecek yeni teknolojinin özellikle kaybolan eşyaları bulma noktasında büyük bir yardım sunacağı belirtildi.

Güncellenme 02 Ocak 2017 20:32

Son dönemlerde Microsoft farklı alanlara yönelerek özel sistemler geliştirmeyi başarırken, günlük yaşamda sık sık kaybedilen eşyaların bulunması için de özel bir yazılımın geliştirildiği belirtildi.

Arttırılmış Gerçeklik Başlığı Kullanılacak

Özel bir artırılmış gerçeklik başlığı üzerinden kişilerin kaybettiği eşyaları bulabilmesi adına farklı bir yazılım sunacak olan Microsoft, bu konuda oldukça iddialı. Üstelik yapılan açıklamalarda sistem ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşılırken evdeki yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi ve bitmesi noktasında dahi destek verilecek.

Yapılan açıklamalarda evde kahve ya da süt gibi içeceklerin bitmesi halinde sanal başlık üzerinden kişilere uyarılar sunulacağı ve bu sayede evdeki ihtiyaçların daha kolay bir şekilde öğrenileceği açıklandı. Üstelik sisteminin gelecek yıllarda daha da geliştirilecek olması evlerdeki tüm ihtiyaçların karşılanmasını ve kontrolünün ele alınmasını sağlayacak. Bu açıdan ilk kullanıma sunulacağı dönemlerde temel özellikleri kullanıcılara açılacak olsa da önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni geliştirmelerle Microsoft başlığını çok daha etkin bir hale getirebilir. Bu açıdan yapılan tanıtım sonrasında yeni teknoloji için çok olumlu değerlendirmeler yapıldı ve kullanıcılar bu yeni teknolojiyi ne kadar beğendiğini de gösterdi.

Microsoft tarafından konu ile ilgili yapılan patent başvuruları sayesinde Yeni teknoloji hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek mümkün oldu. Bakalım Microsoft önümüzdeki dönemlerde yapacağı çalışmalar ile birlikte bu konuda nasıl bir fark yaratacak.