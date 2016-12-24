Microsoft Açık Akademi’ye Türkiye’den Destek!

Microsoft tarafından geliştirilen ve Türkiye'de sunulmaya başlanan Açık Akademi kısa süre içerisinde milyonlarca kişinin kullandığı özel bir servis haline geldi.

Güncellenme 24 Aralık 2016 17:25

Microsoft tarafından yapılan yeni açıklamalarda Microsoft Türkiye Açık Akademi servisinin kısa süre içerisinde ülkedeki ihtiyacı karşıladığı ve kişilerin internet üzerinden kendini geliştirmesine imkanı sağladığı belirtildi.

Özel Toplantı Yapıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıya Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü Behice Funda da katıldı. Toplantı sonrasında toplantıda ele alınan kararlar ile ilgili detaylar paylaşırken özellikle Açık Akademi’nin 2012 yılı itibariyle Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılar hakkında bilgiler verildi. Öyle ki beş yaş itibariyle tüm çocuklara eğitim alma imkanı sağlayan Microsoft Türkiye bu özelliği sayesinde kısa süre içerisinde popüler hale geldi.

Bugüne kadar 10 binden fazla çocuğun 16 saati aşan eğitim imkanından faydalandığı belirtilirken üstelik Türkiye genelinde 1500 gönüllü eğitmen de sisteme dahil oldu. Eğitmenler ile eğitimlerin sorunsuz bir şekilde verilebildiği Açık Akademi bu sayede gelişimini hızlandırdı.

Türkiye'nin pek çok farklı yılında gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile birlikte kişilerin sistemini daha da etkin hale gelmesine katkı vermesi Microsoft Açık Akademi üzerinden daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı. Özellikle gelecek yıllarda teknoloji alanında ihtiyaç duyulacak istihdamın karşılanması ve Türkiye'deki bilişim hizmetlerine katkı sağlanması adına bu yöndeki çalışmalar devlet tarafından da destekleniyor.