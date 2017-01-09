Microsoft, 26 Ocak'ta Üç Aylık Kazancı Açıklayacak

Microsoft yaptığı resmi açıklama ile mali durum ile ilgili sonuçları açıklayacağını duyurdu.

Güncellenme 09 Ocak 2017 18:30

Microsoft, 26 Şubat 2017 Perşembe günü piyasanın kapanmasından sonra ikinci çeyrek mali sonuçlarını yayınlayacaklarını açıkladı. Bu rapor, her zamanki gibi Microsoft Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanacak ve tüm gözler 26 Şubat’ta yayınlanacak raporda olacak.

Naklen Yayınlanacak!

Microsoft, yapacağı açıklamaları aynı zamanda web üzerinden canlı bir şekilde yayınalanacak. Yayın saati ile ilgili yapılan açıklamalarda yayının Pasifik Saati saat 2.30'da başlayacağı belirtildi. Konferansta Microsoft CEO'su, CFO ve yatırımcı ilişkileri başkanının katılarak, bilgiler vermesi bekleniyor.

Raporlar Ne Yönde Olacak?

Microsoft için tatil sezonu döneminde satışların artış göstermesi bekleniyor. Bu bakımdan dönemsel bazda bu artış dikkat çekici olacaktır. Fakat Microsoft'un gelirinin ürünler üzerinden bir artış göstermesi beklenmiyor. Zira ürün alanında son dönemlerde marka çok da iyi değil ve daha çok yazılım üzerinden satışlar çok daha yüksek seviyede.

2016’da Listelerinde Top 10’da!

2016 yılı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde marka patent alma noktasında ilk 10 sırada yer aldı. IBIM, Samsung gibi markaların yer aldığı sıralamalarda 2000’i aşan patenti ile Microsoft 8. Olmayı başardı. Patent başvurular konusunda açıklanan son araştırmaya göre ilk 10 ve patent alma rakamları ise şöyle oldu;

İkinci çeyrek kazanç sonuçları için Microsoft'tan sizin beklentileriniz neler?