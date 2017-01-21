MHP Lideri Bahçeli: "Milletimiz yine milletimize fayda sağlayacaktır"

Anayasa değişikliği kanunu hakkında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Milletimiz için hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 11:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti.

"Milletimiz yine milletimize fayda sağlayacaktır"

Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.