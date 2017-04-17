MGK'da OHAL'ın uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 50 dakika süren toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:56

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. MGK toplantısı 50 dakika sürdü. MGK toplantısında OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de yapılan toplantı 50 dakika sürdü.

MGK bildirisinde, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi.

NTV