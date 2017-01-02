Metroda yolculara pandomimle veremi anlattılar

Sağlık Bakanlığı çalışanları, halkı bulaşıcı hastalıklara karşı pandomimle uyardı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 21:45

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü çalışanları, 70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında, halkı bulaşıcı hastalıklarla mücadelede bilinçlendirmek için pandomim gösterisi yaptı.

Sağlık çalışanları, Kızılay Metro İstasyonu ve vagonların içinde yaptıkları pandomim gösterilerinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için yolculara "sessiz" uyarılar iletti.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için yapılması gerekenleri hareketleriyle gösteren çalışanlar, öksüren bir kişinin kağıt mendil kullanmasının önemine dikkati çekti.

"Öksürüğünü kapa" uyarısı bulunan 10 bin paket kağıt mendil dağıtıldı.

Gösteri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında Halk Sağlığı Kurumuna bağlı dispanserler, Güvenpark'ta bulunan Sağlıklı Yaşam Aracı'nda ve Kızılay Metro İstasyonu'ndaki stantlarla halkı bilgilendirecek.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Şeref Özkara, "Dünyada yılda 10,5 milyon insan verem oluyor ve 1 yılda 2 milyona yakın insan ölüyor. Tedavisi mümkün bir hastalığın bu kadar çok ölüme ve acıya yol açması dünya için çok acımasız bir tablo. Türkiye veremle mücadelede güçlü bir konumda ve öncü bir faaliyet yürütüyor. Yaklaşık 10 yıldır her bir hasta için kayıt sistemi ve tedavi yöntemlerimiz mükemmel bir şekilde işliyor. Hasta yakınlarının, aile bireylerinin temaslarını çok yakından izleyip koruyucu tedaviler öneriyoruz" dedi.

NTV