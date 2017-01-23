Metrobüsteki yolcuya şırınga sapladı

Metrobüsle evine yolculuk eden Ercan P., iddialara göre hemşire Semra H. isimli birinin şırıngalı saldırısına uğradı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 12:10

Kullanıma açıldığı günden bu yaan İstamnbul ulaşımının öneml ibir ayağın ıoluşturan ve her gün milyonlarca kişi taarfından kullanılan metrobüs hattıında yine akılara durgunluk verilecek bir olay yaşandı. metrobüste yolculu keden bir kişi bir hemşirenin şırıngalı saldırısına uğradı. Kendisine saplanan şırınganın hastalıklı olup olmadığının araştırılmasını isteyen Ercan P., isimli kişi hemşireden şikayetçi. İddialara göre hemşire Semra H., sürekli hareket eden Ercan P.'den rahatsız olarak şırıngayı saplamış.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. İddialara göre Semra H., yanına oturduğu Ercan P.'yi iteklemeye başladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi.

İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sabah/Dilek Yaman