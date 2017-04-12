Meteorolojiden sağanak yarış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde kar erimeleri de görülebilecek.

Sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.