Meteorolojiden 'don ve buzlanma' uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Adıyaman, Elazığ,Tunceli, Malatya ve Bingöl'ü don ve buzlanma yaşanması beklenen bölgeler olduğu için uyardı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 10:41

Meteoroloji 5 ili don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olması ve tedbir alması konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın bölgede bugün parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinde ise Elazığ'ın Kovancılar, Palu, Karakoçan, Arıcak ve Alacakaya ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl'de yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.